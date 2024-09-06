Общество

Псковский торговый центр «Гулливер» выставлен на продажу

Объявление о продаже торгового центра «Гулливер» в Пскове выставлено на сервисе объявлений «Авито».

В объявлении указано, что продается помещение свободного назначения площадью 3 148,4 квадратных метра по адресу: Псковская область, город Псков, улица Коммунальная, дом №73А, район Завеличье. Стоимость объекта составляет 150 миллионов рублей (47 643 рубля за квадратный метр).

В тексте объявления отмечается, что продается готовый бизнес. Двухэтажное здание с подземным этажом сдано в аренду по краткосрочным договорам.