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Торгово-развлекательный комплекс в Пскове продают за 700 миллионов рублей

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Общество

Торгово-развлекательный комплекс в Пскове продают за 700 миллионов рублей

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Торгово-развлекательный комплекс в Пскове продают за 700 миллионов рублей. Объявления разместили на торговой площадке Avito. «Продается торгово-развлекательный комплекс. Общая площадь — 13 тысяч 600 квадратных метров. Представляет собой 1-3 этажное здание в центре города с имеющимися стабильными и якорными арендаторами, длительными договорами аренды», – написал продавец здания. Торгово-развлекательный комплекс находится по адресу: Рижский проспект, дом №16. Ранее сообщалось, что псковский торговый центр «Гулливер» выставлен на продажу. Смотрите также Псковский торговый центр «Гулливер» выставлен на продажу