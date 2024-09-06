Торгово-развлекательный комплекс в Пскове продают за 700 миллионов рублей. Объявления разместили на торговой площадке Avito.
«Продается торгово-развлекательный комплекс. Общая площадь — 13 тысяч 600 квадратных метров. Представляет собой 1-3 этажное здание в центре города с имеющимися стабильными и якорными арендаторами, длительными договорами аренды», – написал продавец здания.
Торгово-развлекательный комплекс находится по адресу: Рижский проспект, дом №16.
Ранее сообщалось, что псковский торговый центр «Гулливер» выставлен на продажу.