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Ульяна Лаблюк Публикаций: 72
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Блоги / Ульяна Лаблюк

Из школы в роддом

11.09.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

«Рожать, рожать и еще раз рожать» призывают россиянок со всех сторон и уточняют, когда именно это нужно делать, при каких обстоятельствах и в каких количествах. Потенциальные матери относятся к этим призывам без особого энтузиазма и не спешат размножаться, будущие отцы с ними солидарны. Никакие «плюшки» в виде маткапитала, пособий для малоимущих и разговоры о традиционных ценностях пока не в силах в корне переломить ситуацию и заставить граждан заводить детей, несмотря ни на что и вопреки. Каждая семья руководствуется своими мотивами, принимая решение о пополнении, и хочется верить, что такое право навсегда останется у потенциальных родителей. И спорные предложения обитателей думских кабинетов, которые точно знают, «как надо», так и останутся в их параллельной вселенной.

 

Об оптимальном возрасте для зачатия детей сегодня не говорит только ленивый. Казалось бы, мы уже ушли от советского клейма «старородящая», это слово сейчас если и используется, то точно не в медицине. Между тем, очевидно, что в приоритете у государства по-прежнему дамы помоложе, именно к ним приковано всяческое внимание, именно на них рассчитано большинство мер поддержки. Взять, хотя бы, региональные выплаты женщинам, родившим ребёнка до 25 лет — тем, кто постарше, рассчитывать на такой бонус не приходится.

В целом это логично. Власти делают всё возможное, чтобы вывести рождаемость на новый уровень, тем более, в стране взят курс на многодетность. Зрелые дамы так себе помощники в вопросах преодоления демографической проблемы по ряду причин, в том числе не связанных с фертильностью. Статистика абортов гласит, что их чаще делают взрослые состоявшиеся женщины, уже имеющие одного-двух детей и не планирующие обременять себя дополнительными хлопотами. В общем, брать с таких нечего.

А вот молодёжь, у которой ещё всё впереди, - совсем другое дело. Молодые организмы, здоровье и возраста которых вполне позволяет выносить как минимум трёх детей, не обременённые грузом прожитых лет, полные надежд и мечтаний, являют собой идеальный «инкубатор», как бы грубо это ни звучало.

Судя по всему, именно так считают «говорящие головы», которые периодически указывают на необходимость рожать детей сразу после окончания школы. Подобные умозаключения почему-то уже дважды рождались в Свердловской области. В мае в интернете разлетелся ролик с высказыванием председателя местного отделения Союза женщин России Ирины Чемезовой, которая заявила, что создавать семьи нужно как можно раньше, как и заводить детей. Якобы, родители, задумавшиеся о пополнении в 18-19 лет, будут идти к успеху вместе со своими отпрысками и в итоге станут «в два раза успешнее», так как появится мотивация развиваться.

Аналогичные речи недавно вела депутат Госдумы из того же региона Жанна Рябцева. В эфире телеканала ОТВ народная избранница сказала, что студенческие семьи — самые лучшие, и при наличии второй половинки, которая не просто увлечение, а любовь на всю жизнь, рожать можно в 18-19 лет. При этом Рябцева упомянула, что в таком случае бабушки и дедушки должны помогать в воспитании детей. А вот стимулировать рождаемость деньгами она не считает нужным: мол, люди и без этого достаточно зарабатывают.

«Я про деньги сразу могу сказать, оно не стимулирует. У человека, это же студенты, они должны быть уверены в завтрашнем дне. Точка. В 90-е годы ходили с клетчатыми сумками, эти бесконечные торгаши, потому что нужно было выживать. Сегодня уже слово «выживать» никто не помнит. Я на заводе получала в 2001 году зарплату курями и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях!» - обратилась к телезрителям Жанна Рябцева, которая в свои 46 лет имеет двоих детей и признаётся, что «не собирается останавливаться на достигнутом».

Что ж, пожелаем ей успехов в этом и других начинаниях, а сами вернёмся в суровую реальность. Судя по всему, она далека от Свердловской области, представители которой любят попиариться на актуальной теме.

К счастью, подобные заявления не способны стать руководством к действию — как говорится, поговорили и забыли. Не ринутся студенты создавать семьи, не превратятся выпускные в вакханалию, где зачинают детей, не выстроится в перинатальных центрах очереди из девушек в белых бантах и фартуках. У вчерашних выпускников совсем иные планы на жизнь, в ближайшие несколько лет не связанные с созданием семьи.

Чего они хотят? В подавляющем большинстве случаев речь идёт о дальнейшем обучении и становлении «на ноги». За редким исключением выпускницы отправляются в роддом вместо приёмной комиссии, но обычно это роковая случайность, а не осознанный выбор. Да и способны ли его сделать ребята, ещё вчера сидевшие за партами? В 18-19 лет многие из них ещё совсем дети, которым заводить своих точно рано. Даже решение о том, куда поступать, часто принимают родители.

Последние тоже вряд ли мечтают так рано стать бабушками и дедушками, и их можно понять. Кто будет содержать молодую семью в случае её образования? Скорее всего, родители новоиспечённого супруга или супруги. До окончания вузов и ссузов молодёжь плотно сидит на шее у своих мам и пап, которые в лучшем случае избавлены от необходимости оплачивать обучение. Но студенту нужно что-то есть, где-то жить, во что-то одеваться - стипендии стопроцентно не хватит, чтобы сводить концы с концами. Если же молодые люди решат создать ячейку общества и внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, их ближайшим родственникам придётся взять на содержание ещё как минимум одного нахлебника. В придачу к внуку добавиться молодая мать, которая какое-то время не сможет ни работать, не учиться. Её новоиспечённый супруг, скорее всего, будет метаться между учёбой и временными заработками, уровень оплаты которых далёк от идеального.

О каких зарплатах вообще говорила депутат Рябцева? Бесспорно, работники предприятий могут весьма неплохо зарабатывать, но молодому специалисту, который кроме школьного аттестата ничего не принёс, не светит хороший заработок с первого дня трудоустройства. И даже со второго. Потребуется время, чтобы всему научиться, освоить профессию, стать квалифицированным работником.

На что будет жить молодая семья в этот период? На пособия, размер которых оставляет желать лучшего? Хватит ли их на все траты, которые подразумевает ведение беременности, на качественную еду для будущей мамы, на коляску, памперсы, одежду и прочие расходы после появления первенца? Ответ однозначный — нет.

Лишь единицы студентов могут похвастаться обеспеченными родителями, которые поддерживают семейные ценности и готовы приютить молодое семейство под своей крышей. Огромное количество семей и без наследников живут с туго затянутыми поясами и вытаскивают из тощих кошельков последнее, чтобы дать своим детям хоть какое-то образование. Обрадуется ли беременности 18-летней дочери мать, которая в одиночку её растила и взяла ссуду на оплату обучения в вузе? Что произойдёт, если вместо красного диплома девушка принесёт в подоле, а будущий отец вообще испугается и сбежит, либо его родители окажутся против? Велика вероятность, что статистика абортов пополнится ещё одним.

И один из самых насущных вопросов — куда нести чадо из роддома? Что-то я не припомню, чтобы вместе с аттестатами выдавали ключи от квартир. Поэтому ребёнок с молодой мамой приедет в отчий дом, за который, возможно, её родители платят ипотеку. Взять новую, чтобы съехать в собственное гнёздышко, может оказаться проблематичным.

Все существующие на данный момент выплаты не в силах покрыть расходов на жильё. Да, есть семейная ипотека, на первоначальный взнос по которой можно направить маткапитал. Однако с учётом нынешних цен на недвижимость сделать это сложно. Да и чем студентам платить кредит в дальнейшем, не слишком понятно.

Можно сколько угодно говорить о необходимости рожать раньше и больше, о мерах поддержки, но груз ответственности так или иначе понесёт не государство, а новоиспечённые родители и их родственники. И первые едва ли его осознают в полной мере, если малыш появится сразу после школы. Нынешнее поколение не отличается самостоятельностью и не всегда может выстраивать даже свою жизнь, куда уж чужую, только начинающуюся.

Возможно, «Семьеведение» для того и ввели, чтобы наполнить юные головы знаниями о построении отношений, именно там будут вести лекции на тему «плодитесь и размножайтесь». Насколько этот курс окажется эффективен, полезен и поспособствует ли созданию полноценных (а главное — адекватных) студенческих семей, время покажет. Хочется верить, что если выпускники и побегут массово в ЗАГСы, а после в роддома, то сделают это со всей серьёзностью. Не нарожают и побросают отпрысков, кто куда, не разведутся через пару лет, а сформируют по-настоящему счастливые и крепкие семьи.

На мой взгляд, обзаводиться потомством нужно только тогда, когда ты к этому готов, независимо от возраста и всяких там странных советов. Рожать нужно не «для себя», не для родителей, не для государства, а для того, чтобы воспроизвести на свет нового человека, которого ты в силах сопровождать хотя бы до совершеннолетия.

Женщин, которые отказываются рожать детей из-за неуверенности в завтрашнем дне, материальных и прочих трудностей, уже не раз обвиняли в эгоизме. Сам глава Минздрава Михаил Мурашко в прошлом году назвал стремление женщин получить образование и построить карьеру, прежде чем родить детей, «порочной практикой».

Сегодня желание женщин построить карьеру, пожить для себя, самореализоваться совершенно не бьётся с «традиционными ценностями». А разве соответствуют им несчастные матери, которые начали рожать в 18 и к 30 годам обзавелись четырьмя детьми, дергающимся глазом и седыми волосами? Которые и в 20 лет не могли найти работу, так как потенциальные работодатели отказывали в найме из-за отсутствия образования, перспективы нового декрета и наличия ребёнка, который регулярно болеет? Или многодетные отцы, которые допоздна задерживаются на работе, лишь бы не идти домой, так как до смерти устали от этого всего? Такие семьи часто с тоской смотрят на другие, дерзнувшие заняться улучшением своего благосостояния перед тем, как задуматься об увеличении численности населения.

Грустно слышать приведённые выше высказывания представителей власти. Понятно, что это всего лишь слова и не более, чем попытка засветиться. Но мы живём в такое время, как бы чего не вышло, не перешли бы от разговоров к действию. Вдруг начнётся настоящая борьба с «позорниками», которые променяли заботу о детях на свою собственную единственную жизнь? Не придётся ли в скором времени амбициозным стобалльницам вместо заветного вуза отправляться под венец в обязательном порядке? Страна ждёт от вас детей, а остальное — эгоистичные капризы, мешающие строить светлое будущее.

Безусловно, при наличии хороших отношений в семье и поддержки близких, готовых стать полноценными помощниками, материнство в молодом возрасте может стать радостным событием. К 18 годам девушка физиологически способна к родам, но не менее важен психологический аспект. Готова ли она стать мамой, заботиться, любить, воспитывать ребёнка? И готов ли к этому молодой отец, от участия которого многое зависит?

И, как ни крути, играет роль материальная составляющая. К сожалению, абсолютно всё и всегда упирается в деньги, которых и у взрослых состоявшихся людей не всегда в достатке. Поэтому, как говорится, не учите студентов жить, лучше помогите им материально. Введите стипендии, достаточные для достойного существования молодой семьи как минимум из трёх человек, обеспечьте квартирами, а не общежитиями. Возможно, это поспособствует появлению уверенности в завтрашнем дне и, как следствие, появлению потомства. Многим депутатам давно пора спуститься с небес на землю, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле.

Ульяна Лаблюк

Теги: #студенчество #семья #роддом #дети #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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