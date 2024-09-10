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Уклоняющийся от наказания житель Новосокольников распылил газовый баллончик в лицо сотрудника ФСИН

Новосокольнический районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, который исполнял свои должностные обязанности (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказания по Псковской области прибыли к дому, расположенному в Новосокольниках, где, согласно оперативной информации, находился объявленный в розыск осужденный, уклоняющийся от отбывания наказания в виде принудительных работ.

Законные требования выйти из дома и совместно с сотрудниками учреждения проследовать в исправительный центр №1 УФСИН России по Псковской области мужчина проигнорировал. Стоя дома у открытого окна, осужденный распылил газовый баллончик в лицо сотрудника федеральной службы. В результате пострадавший работник УФСИН получил химический ожог глаз I степени.

В судебном заседании подсудимый не признал вину в совершении данного преступления.

Мужчину признали виновным, по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.