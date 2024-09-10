Происшествия

Баня горела в порховской деревне Хрычково

Баня горела в деревне Хрычково Порховского района 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:45. В бане огонь повредил стену. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. К ликвидации привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

А 15 сентября в 15:55 поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении на улице Белорусская в Пыталово. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли 2 гаража.