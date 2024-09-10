Происшествия

Псковичка хотела заработать на криптовалюте и потеряла миллион рублей

Жительницы Псковской области лишились в общей сложности более двух миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жительнице столицы региона, женщине 1964 года рождения, неизвестный собеседник предложил заработать на различных финансовых платформах. Женщина поверила в реальность заработка. Денежные средства были переведены в криптовалюту, после чего осуществлен перевод на онлайн-кошельки, которые предоставил собеседник. В результате псковичка «инвестировала» мошеннику миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

А псковичке 2001 года рождения звонивший незнакомец представился сотрудником банковской сферы. И под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на неё кредитов настоятельно рекомендовал срочно перевести деньги на «безопасный счет», что девушка и сделала. В результате перевода горожанка лишилась 1 миллиона 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Расследование продолжается.