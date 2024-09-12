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Александр Елисеев Публикаций: 8
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Ретроспектива: автобусы вместо трамваев и «вечная чебуречная»

12.09.2024 11:42|ПсковКомментариев: 0

В первом выпуске «Ретроспективы» мы прошлись по главным улицам губернского Пскова. Сегодня проложим похожий маршрут. С одним лишь отличием. Обратим внимание не только на то, что сразу бросается в глаза, а постараемся рассмотреть неочевидные детали, являющиеся связующим звеном между прошлым и настоящим.

 

На первой дореволюционной фотографии мы видим Сергиевскую улицу, ныне являющуюся Октябрьским проспектом, а также городской транспорт. Помимо гужевой повозки привлекает внимание двухосный моторный трамвай Мытищинского завода. Трамвайная линия появилась в Пскове в 1912 году и пользовалась большой популярностью. Годовой проездной билет стоил 30 рублей, разовая поездка - 5 копеек. Однако век трамвая в Пскове был короток. После окончания Великой Отечественной войны трамваи исчезли с городских улиц и так и не вернулись. Им на смену пришли автобусы. Сейчас это единственный городской общественный транспорт.

Здания с левой стороны на первой фотографии также не пережили Великую Отечественную войну. А вот домам с правой стороны повезло больше. Купола со шпилями бывшего Земского банка виднеются и сейчас. Небольшой деревянный домик на первом плане - дом губернского секретаря Егора Антоновича Клюге.

До революции здесь располагались мастерские и химчистка, в советское время в цокольном этаже располагался тир, а на первом - продовольственный магазин. В постсоветское время здесь обосновалась чебуречная, которая особенно полюбилась псковичам. Многие до сих пор с теплотой вспоминают ее хозяина Рустома и повара Вассо. В наше время чебуречная прошла путь от ирландского паба до ресторана итальянской кухни.

Здание между Земским банком и домом Клюге - дом Кирпичниковых. До революции здесь на втором этаже располагалась частная женская гимназия, принадлежавшая Марии Ивановне Агаповой. Здание просуществовало до конца 80-х годов прошлого века. Нынешнее построено на его месте.

Продвигаемся в сторону современного Летнего сада и видим еще один совсем непривычный ныне пейзаж. По левую сторону не сохранившийся до наших дней лютеранский храм Святого Иакова. Впервые лютеранско-евангелическая община в Пскове была официально зарегистрирована в 1783 году. Количество лютеран к тому времени было небольшое, порядка 135 человек. С годами их число увеличивалось. Средства на кирпичную постройку собирал пастор Роберт Гессе, служивший в Пскове. Она появилась 21 июня 1870 года на месте более старой кирхи, которая была выполнена из известняка. Кирху прозвали немецкой, хотя она обслуживала несколько приходов, в том числе латышский и эстонский. Каждая национальная группа имела свои школы, благотворительные, культурно-просветительные общества.

Дом напротив - легендарный доходный дом Гельдта. Он был построен в 1890 году и до революции был самым обширным жилым зданием Пскова. На данный момент его полезная площадь составляет 4 тысячи 683 квадратных метров. Свое состояние семья «олигарха» Гельдта собиралась оставить сыну - Владимиру. Но наследник еще в юности впал в «тихое» помешательство. Похоронив родителей, молодой Гельдт не сумел распорядиться богатством и в итоге оказался нищим.

В книге «Невозвратимое. Записки старого псковича», его поведение описывается так: «...Володя часто ораторствовал в трамвае. Садился в вагон на первом повороте от вокзала, возле завода «Выдвиженец», возвращаясь из пешего вояжа по пригородным деревням. Он охотно сообщал всем интересующимся, сколько кусков ему подали за день, чем угощали сердобольные крестьянки. Тут же, сокрушенно покачивая головой, пересчитывал медяки и серебро, жаловался на людскую скупость».

В середине тридцатых годов прошлого века Владимир Гельдт из Пскова пропал. По свидетельству очевидцев, он перебрался в Пушкинские Горы и жил при Казанской церкви.

На дореволюционной и современной фотографиях своеобразно перекликаются фонарные столбы. Несмотря на то, что на смену старым электрическим столбам в советское время пришли новые, которые освещают улицы и по сей день, в разных частях города можно встретить те самые, дореволюционные. Их можно пересчитать по пальцам обеих рук и они не имеют охранного статуса, однако являются живыми свидетелями многих событий, произошедших в истории города.

Продвигаемся к Троицкому мосту. В прошлом выпуске зашла речь про «американский» мост, а нынешний, арочный, как раз пришел ему на смену. Он появился в 1899 году и был построен по проекту инженера Натана Богуславского. Любопытно, что имя Троицкий он получил лишь спустя три года после возведения.

Справа, на берегу, доходный дом Сафьянщикова. Сейчас в нем археологический центр Псковской области. До революции здесь находилась Троицкая аптека Гитца.

И снова у храма Косьмы и Дамиана с Примостья мы видим не привычную сейчас звонницу, а колокольню, которая была разрушена в годы Великой Отечественной войны. Возможно, многие зададут вопрос: «Почему не восстановили колокольню?». На этот вопрос в одном из интервью ответил псковский архитектор Игорь Лагунин. Он рассказал, что решение вернуть церкви звонницу обусловлено тем, что было бы неправильно восстанавливать позднюю колокольню, искажавшую вид объекта. Иными словами, вернули звонницу, утраченную еще в XVIII веке.

Обойдем мост с другой стороны. Здесь на месте привычной сейчас набережной со скамейками, до революции располагались рыбные ряды. Несмотря на обилие лавок, торговали и с лодок, а зимой торговля продолжалась на льду Псковы, между мостом и нижними решетками.

Правда, торговали здесь не только рыбой. Тут находились бакалейные, мучные, чайные лавки, трактиры и пивные. Торговали деревянной резной посудой, простонародными серебряными вещами. За рынком находились каменные строения, которые почти примыкали к крепостной стене Кремля с соборной колокольней.

Сейчас на этом месте не остались ни следа от рынка, да и здания тоже исчезли, оставив место для прогулок по пешеходной дорожке, ведущей к новому, пешеходному мосту, который вот-вот должны открыть.

Заключительная фотография на сегодня. Перенесемся на Запсковье к Гремячей горе. Еще один открыточный вид, который сильно изменился за последнее столетие. Это место вообще издревле окутано легендами и преданиями, которые, как и подобает фольклору, давно живут своей жизнью.

Храм Косьмы и Дамиана за минувший век утратил колокольню, но в остальном остался относительно нетронутым.

Сама Гремячая башня, которая вроде как и не Гремячая, а Космодемьянская, после разрушения которой она и унаследовала название, постепенно ветшает. Возможно, в скором времени встанет вопрос о ее реставрации. Это как раз то, что сейчас происходит с пекарней. Она на переднем плане. По мнению реставратора Всеволода Смирнова, постройка - ровесница церкви. Пекарней памятник архитектуры стал, когда принадлежал Енисейскому пехотному полку. Первоначальное назначение здания неизвестно. Возможно, что палаты были выстроены для кожевенного производства. Такой вывод можно сделать по частям шерсти, найденным при осмотре.

Еще одно здание, которого нет на современной фотографии, - городская больница. Она была открыта 11 апреля 1803 года в доме, принадлежавшем вдове А. Вохиной. Больница была рассчитана на 35 человек: 25 мужчин и 10 женщин. Бесплатно в ней могли лечиться люди, «кои не имеют 50 рублей годового дохода». При наличии свободных мест принимали и крепостных. При поступлении больные должны были заплатить 1 рубль, а потом ежемесячно 5 рублей. В 1829 году больницу перевели на Завеличье, в здание бывшей межевой конторы. 

Таким получился второй выпуск Ретроспективы. Любите свой город и сохраняйте в памяти важные детали его повседневного быта.

Александр Елисеев

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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