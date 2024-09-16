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Осужденного в себежской колонии оштрафовали за экстремистские татуировки

Себежский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области за пропаганду и публичное демонстрирование символики экстремисткой организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Сотрудники полиции МО МВД России «Себежский» совместно с сотрудниками ФКУ ИК-3 УФСИН по Псковской области провели проверку по факту пропаганды и публичного демонстрирования символики экстремисткой организации МОД «А.У.Е.»*.

Установлено, что у осужденного на пальцах кисти левой руки есть татуировки, изображающие символику организации. Также установлен факт умышленной публичной демонстрации осужденным экстремистской символики и пропаганды.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа суммой 1 000 рублей.

* организация признана экстремистской и запрещена в России