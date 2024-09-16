Происшествия

Ребенок едва не выпал из окна на улице Юности в Пскове

Спасатели смогли предотвратить случай выпадения ребенка из окна дома в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«К сожалению, ежегодно происходят несчастные случаи, связанные с выпадением детей из окон. Особую опасность представляют отсутствие блокировочных устройств, недостаточный контроль со стороны взрослых и свободный доступ детей к окнам», – рассказали спасатели.

На минувших выходных в управление поступило сообщение о ребенке, находящемся в окне многоквартирного дома по улице Юности в Пскове.

«Прибывшими на место спасателями установлено, что ребенок без присмотра взрослых находился в окне, опираясь на москитную сетку. К счастью, благодаря оперативному реагированию специалистов и очевидцев трагедии удалось избежать», – добавили в МЧС.