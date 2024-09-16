Происшествия

Поезд «Москва-Псков» следует с задержкой и измененным маршрутом

Поезд «Москва-Псков» следует с задержкой и измененным маршрутом, сообщили в РЖД. Поезд сегодня не идет через станции Западная Двина, Старая Торопа и Великие Луки.

Как сообщают пассажиры, в Великих Луках пассажиры ожидают на железнодорожном вокзале возврата билетов. По имеющейся информации, для пассажиров планируется организовать бесплатный автобус, видимо, по маршруту следования поезда.

По сообщениям СМИ, беспилотники сегодня ночью были сбиты на юго-западе Тверской области, которая граничит с Псковской областью. В том числе в Торопце. На данный момент федеральная трасса перекрыта.