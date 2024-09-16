Происшествия

Более миллиона рублей потеряли жители Пскова, Великих Лук, Острова и Дно после общения с мошенниками

Более миллиона рублей потеряли жители Пскова, Великих Лук, Острова и Дно после телефонного общения со злоумышленниками, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Звонившие представлялись менеджерами по инвестициям, сотрудниками банков. В том числе, потерпевшим предлагали дополнительный заработок в Сети.

А четырем пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук, Острова и Псковского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний и Пенсионного фонда. Под разными предлогами они осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей. Потерпевшие предоставили мошенникам свои персональные данные и коды из СМС-сообщений. Ведется расследование.