Происшествия

Мужчина подозревается в убийстве сожительницы в Пскове

Мужчина подозревается в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом сообщило следственное управление следственного комитета по Псковской области в своём Telegram-канале.

20 сентября 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир тела женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Видео: Telegram-канал «СУ СК по Псковской области»

По версии следствия, к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей, с которым у последней произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры подозреваемый нанес пострадавшей несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места происшествия и зафиксировали следы совершенного преступления, по которым назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Фигуранта дела задержали в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.