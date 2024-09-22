Происшествия

Псковича наказали за кражу 40 тысяч рублей с карты знакомой

43-летнего псковича наказали за кражу денег с банковской карты своей знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что мужчина, находясь в дачном доме своей знакомой в садовом товариществе «Черняковицы - 2», забрал находившуюся на холодильнике банковскую карту.

В период с 29 апреля по 14 мая он использовал эту банковскую карту, оплачивая покупки в различных магазинах города Пскова и Псковского района через терминалы оплаты при помощи технологии бесконтактных платежей. Общая сумма похищенных таким образом денежных средств превысила 40 000 рублей.

По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание (явка с повинной, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба и другие) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.