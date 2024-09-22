Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Торжественный бранч
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Легкий пар Городские бани
Готовим сами как в ресторане
карта отдыха и туризма
в ресторане «Гельдт» «Театральный бардак»
Великолепное Трио
Кружки и секции для детей
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Происшествия 22.09.2024 18:130 Мужчина подозревается в убийстве сожительницы в Пскове. ВИДЕО 24.09.2024 10:560 Судимый пскович оказался за решеткой почти на два года за кражу инструментов 24.09.2024 10:240 Семеро пожарных тушили горящую хозпостройку в великолукской деревне Аничково 23.09.2024 21:220 Пскович осужден на 3 года заключения за незаконное хранение взрывчатки 23.09.2024 19:471 Убивший сожительницу в порыве злости пскович заключен под стражу. ВИДЕО 23.09.2024 18:060 Псковича наказали за кражу 40 тысяч рублей с карты знакомой
 
 
 
Самое популярное 17.09.2024 17:5823 Фермерский рынок за 245 миллионов рублей хотят построить в Пскове 17.09.2024 13:2921 Автобусную станцию оборудуют на первом этаже железнодорожного вокзала в Пскове 20.09.2024 12:184 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 19.09.2024 09:308 Эстония открыла военную базу в 80 километрах от Пскова 23.09.2024 12:274 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Семеро пожарных тушили горящую хозпостройку в великолукской деревне Аничково

24.09.2024 10:24|ПсковКомментариев: 0

Семеро пожарных и две спецмашины тушили пожар в хозяйственной постройке в деревне Аничково Великолукского района 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 16:51. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки. 

Еще одно сообщение о пожаре поступило в 9:49. В деревне Голубово Псковского района произошло возгорание в хозяйственной постройке. 

 

Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электросети в гараже. Пожарные МЧС России спасли хозяйственную постройку и жилой дом, к ликвидации привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.

Теги: #пожарные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 38 человек
24.09.2024, 11:020 «Дело вкуса»: Каким должен быть ресторан быстрого обслуживания 24.09.2024, 10:560 Судимый пскович оказался за решеткой почти на два года за кражу инструментов 24.09.2024, 10:480 «Гайд-парк»: Анна Дмитриева об избрании в гордуму, мотивации и культуре в политике 24.09.2024, 10:460 С облздрава в Великих Луках взыскали деньги в пользу ребенка, страдающего диабетом
24.09.2024, 10:410 Вечер памяти Валентина Курбатова пройдет в Пскове 28 сентября 24.09.2024, 10:310 Жители великолукской деревни Каменка сообщают о перебоях с электроснабжением  24.09.2024, 10:240 Семеро пожарных тушили горящую хозпостройку в великолукской деревне Аничково 24.09.2024, 10:100 Около 1,5 километра дороги отремонтируют в псковском микрорайоне Корытово
24.09.2024, 10:000 С начала года малый бизнес Псковской области получил в Сбере около 1,5 млрд рублей 24.09.2024, 09:570 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 24.09.2024, 09:430 ПОИПКРО проводит обучение для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 24.09.2024, 09:340 Администрация города оценит ущерб имуществу у псковского театра для взыскания с виновника ДТП
24.09.2024, 09:300 За первое полугодие 2024 года зарегистрирован 51 случай отравления ядовитыми грибами 24.09.2024, 09:220 ООО «Экопром» через суд требует вернуть 25 миллионов рублей за аренду техники 24.09.2024, 09:150 Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками 24.09.2024, 09:000 В России предлагают ввести уголовное наказание за автоподставы
24.09.2024, 08:450 Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России 24.09.2024, 08:430 В Пскове упорядочили движение транспорта на пересечении улиц Поземского и Алмазной 24.09.2024, 08:300 Минфин уверен в достаточности лимитов по семейной ипотеке до ноября 24.09.2024, 08:243 Манипулятор задел провода и погнул фонарные столбы у псковского театра
24.09.2024, 08:150 Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ 24.09.2024, 08:000 Центробанк выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане» 24.09.2024, 07:300 Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах в октябре 24.09.2024, 07:000 Федорины вечерки отмечают 24 сентября по народному календарю
23.09.2024, 22:000 В чем причина мигрени и можно ли ее избежать, ответила терапевт 23.09.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 24 сентября 23.09.2024, 21:370 В Пскове водитель Lada Largus спровоцировал наезд мотоциклиста на световую опору 23.09.2024, 21:280 В ДТП с наездом на световую опору в Пскове никто не пострадал
23.09.2024, 21:220 Пскович осужден на 3 года заключения за незаконное хранение взрывчатки 23.09.2024, 21:200 Налоговая напоминает псковичам о сроках подачи уведомления об исчисленных суммах 23.09.2024, 21:070 В вечерней школе при СИЗО-1 состоялся урок «Разговоры о важном» 23.09.2024, 21:030 Около 300 саженцев сосны высадили в Бежаницком муниципальном округе по нацпроекту
23.09.2024, 21:000 О роли Изборска в защите границ России расскажут на экскурсии 27 сентября 23.09.2024, 20:580 Псковичи могут стать участниками всероссийского конкурса «По праву памяти», посвященного бойцам СВО 23.09.2024, 20:503 Губернатор Псковской области встретился с выпускниками программы «Школа мэров» 23.09.2024, 20:410 Две машины столкнулись на круговом движении на улице Инженерной в Пскове. ФОТО
23.09.2024, 20:400 Псковский детский фонд начал реализацию проекта «Моя семья» 23.09.2024, 20:341 Новые главы Карамышевской и Середкинской волостей пообещали держать приоритетом развитие сельских поселений 23.09.2024, 20:200 Индексацию окладов бюджетников на 5,5% обсудили в Псковской области 23.09.2024, 20:000 Собака из Латвии не прошла ветеринарный контроль на границе в Псковской области
23.09.2024, 19:471 Убивший сожительницу в порыве злости пскович заключен под стражу. ВИДЕО 23.09.2024, 19:400 Регионы подготовились к отопительному сезону на 75-95% 23.09.2024, 19:300 Большинство респондентов ПЛН недовольны исполнением и расположением велодорожек в Пскове 23.09.2024, 19:200 Псковский облсовпроф запустил конкурс рисунков на тему «Моя семья и труд»
23.09.2024, 19:090 Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это». ВИДЕО 23.09.2024, 19:000 135 патронов и почти 20 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 23.09.2024, 18:400 Штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году 23.09.2024, 18:190 Главный судебный пристав и областной прокурор примут псковичей 25 сентября
23.09.2024, 18:170 В Пскове карьерный рост приводит женщин к разводу в 1,5 раза чаще, чем мужчин — опрос 23.09.2024, 18:150 Клуб любителей бега «Скобарь» отмечает день рождения 23.09.2024, 18:120 «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой. ВИДЕО 23.09.2024, 18:110 Обширную программу к 85-летию Валентина Курбатова подготовили в Псковской области
23.09.2024, 18:060 Псковича наказали за кражу 40 тысяч рублей с карты знакомой 23.09.2024, 18:020 Около 500 человек приняли участие «Кроссе нации» в Великих Луках 23.09.2024, 17:520 Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это» 23.09.2024, 17:430 Четыре уличных вазона установит ТОС на территории Дновского культурного центра
23.09.2024, 17:410 «Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube? 23.09.2024, 17:372 Фотофакт: На улице Петровской в Пскове разрешили парковаться под углом к краю проезжей части 23.09.2024, 17:350 «ГорДозор»: Аварийность на дорогах - почему статистика растет, а не снижается. ВИДЕО 23.09.2024, 17:240 Кубок Псковской области по велоспорту собрал около 100 участников
23.09.2024, 17:180 Будущему дновской аптеки ничего не угрожает — Михаил Шауркин 23.09.2024, 17:173 В полуфинал конкурса «Мисс и Миссис Псков» прошли 30 женщин 23.09.2024, 17:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2024, 16:570 Начальника дновского депо оштрафовали за нарушения при проведении медосмотров
23.09.2024, 16:511 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 23.09.2024, 16:490 Спрос на хирургов в Псковской области упал на 42% 23.09.2024, 16:410 Транспортный прокурор рассмотрел обращения сотрудников псковского аэропорта 23.09.2024, 16:380 Санитарные дни объявлены на объектах Псковского музея-заповедника
23.09.2024, 16:220 «Биржевые брокеры» выманили деньги у псковичей 23.09.2024, 16:160 До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 сентября 23.09.2024, 15:590 «Беседка»: Актер Александр Мартынов о театре и проклятой роли в «Универе». ВИДЕО 23.09.2024, 15:520 Великолукские волонтеры отправятся в Торопец помогать местным жителям
23.09.2024, 15:410 Привиться от гриппа в Пскове можно в автобусах у торговых центров  23.09.2024, 15:300 Нетрезвого жителя Карелии за рулем Niva остановили в Новоржевском округе 23.09.2024, 15:270 Псковички стали призерами первенства России по пилонному спорту 23.09.2024, 15:150 Сделать прививку от гриппа призвали псковичей депутаты областного Собрания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru