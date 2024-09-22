Происшествия

Семеро пожарных тушили горящую хозпостройку в великолукской деревне Аничково

Семеро пожарных и две спецмашины тушили пожар в хозяйственной постройке в деревне Аничково Великолукского района 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 16:51. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Еще одно сообщение о пожаре поступило в 9:49. В деревне Голубово Псковского района произошло возгорание в хозяйственной постройке.

Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электросети в гараже. Пожарные МЧС России спасли хозяйственную постройку и жилой дом, к ликвидации привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.