Происшествия

Пскович сломал два ребра бывшей девушке за пропущенные звонки

Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Пскова, причинившего телесные повреждения своей бывшей девушке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В октябре 2023 года обвиняемый находился в гостях у друга, где они распивали спиртные напитки. После употребления алкоголя мужчина решил навестить свою бывшую подругу, проживающую неподалеку. На месте встречи возникла словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый стал высказывать претензии, касающиеся игнорирования ночного звонка. Ситуация быстро накалилась, и в ответ на грубые слова женщины пскович применил силу. Он сначала ударил её ладонью по лицу, а затем кулаком по грудной клетке, после чего женщина упала на пол.

Несмотря на свою агрессивность, мужчина помог пострадавшей подняться и вызвал скорую помощь. В медицинском учреждении у женщины был диагностирован перелом двух ребер.

Житель Пскова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.