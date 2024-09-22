Происшествия

Гражданина Германии оштрафовали за дачу взятки себежскому таможеннику

Иностранный гражданин признан виновным в даче взятке должностному лицу в пункте пропуска Бурачки в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Себежский районный суд постановил приговор в отношении гражданина Федеративной Республики Германия, обвиняемого в даче взятки лично должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, иностранный гражданин, находясь на полосе въезда в РФ МАПП Бурачки, осведомленный о лимитах ввоза товаров для личного пользования (не более 500 евро или 25 кг), попытался провезти товары с превышением указанных значений. В связи с этим он решил дать взятку сотруднику таможни за беспрепятственный пропуск его и транспортного средства с незадекларированными товарами на территорию России. Он лично передал должностному лицу взятку в размере 19 025 рублей, вложив деньги в паспорт.

Суд признал гражданина Федеративной Республики Германия виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.