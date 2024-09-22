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В Пскове по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома возбуждено уголовное дело

30.09.2024 18:49|ПсковКомментариев: 0

В Пскове по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома возбуждено уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

В региональное следственное управление обратилась жительница города Пскова, проживающая в многоквартирном жилом доме, который находится в аварийном состоянии. При этом мер к устранению выявленных повреждений и дефектов администрацией города Пскова не  принято,  в признании строения аварийным и подлежащим расселению отказано.

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области Петр Крупеня провел выездной личный прием заявительницы, региональное следственное управление незамедлительно организовало процессуальную проверку. Произведен осмотр здания, опрошены жильцы.

На основании собранных материалов вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи СК организовали проведение допросов собственников и нанимателей жилых помещений, представителей управляющей компании, а также должностных лиц администрации муниципального образования, изъята необходимая документация, назначена строительно-техническая судебная экспертиза.

В настоящее время продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов, а также приняты меры к устранению причин и условий, способствовавших произошедшему.

Теги: #СУ СК по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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