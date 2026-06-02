В Дедовичском округе возбудили уголовное дело после гибели троих мужчин при пожаре

Порховский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело о гибели троих человек на пожаре. Следствие квалифицировало происшествие по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

По данным следствия, в утреннее время 2 июня в деревне Захонье Дедовичского округа загорелся частный дом. В здании находились трое мужчин, которые отдыхали там накануне.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия и изъяли предметы и образцы веществ. По ним назначили пожарно-техническую судебную экспертизу, чтобы установить причину и источник возгорания.

В настоящее время следствие проводит другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.