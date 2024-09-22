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Лев Шлосберг* заявил, что не признает себя виновным в совершении преступления, в котором его подозревают

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* не признает себя виновным в нарушении российского законодательства об иностранных агентах, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я ответил на все вопросы следователя в статусе подозреваемого. Обвинение мне не предъявлялось. Я не признаю себя виновным в совершении преступления, в котором меня подозревают, состав преступления в моих действиях отсутствует. Детальная правовая позиция представлена следователю. Я пунктуально выполняю все ограничения», – подчеркнул Лев Шлосберг*.

Напомним, члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга* подозревают в нарушении российского законодательства об иностранных агентах.

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Сегодня, 2 октября, в его квартире прошел обыск.

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов