Происшествия

Пропавшую месяц назад пенсионерку ищут в Опочецком округе

78-летняя пенсионерка Людмила Байкова пропала в деревне Кренево Опочецкого муниципального округа. С 2 сентября ее местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серые глаза. Во что было одета женщина, неизвестно.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефону: 8(911)353-84-97, 8(800)700-54-52 или 112.