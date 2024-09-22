Происшествия

22-летнего псковича задержали за кражу пива и энергетика

22-летнего псковича задержали за кражу пива и энергетика из магазина 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Около 16:00 экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Яна Фабрициуса в Пскове – сработала кнопка тревожной сигнализации.

На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали 22-летнего псковича, который похитил из торгового зала пиво и энергетик.

По факту кражи проводится проверка.