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Гражданку Украины задержали в Печорском округе за незаконное пересечение границы РФ

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданку Украины за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В Печорском муниципальном округе при содействии члена добровольной народной дружины псковские пограничники задержали молодую женщину без документов, удостоверяющих личность, которая незаконно пересекла государственную границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что женщина является гражданкой Украины. В её личных вещах обнаружены средства для преодоления инженерных заграждений (болторез, плоскогубцы), вещи для длительного пребывания в лесу (походные спички, фонарик, газовая горелка и другие), а также наличные деньги. Со слов задержанной, она следовала в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.

По данному факту пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

На основании решения суда злоумышленница заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.