Происшествия

Белорус пронес боеприпасы под одеждой в Невельский округ и попал под суд

Невельским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении ранее судимого гражданина Республики Беларусь, обвиняемого в контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы с намерением незаконно переместить их через границу Таможенного союза. Он спрятал оружие под одеждой и направился к государственной границе РФ. В районе населенного пункта Лобок Невельского округа он нарушил закон, запрещающий ввоз оружия иностранными гражданами, и незаконно переместил огнестрельное оружие и боеприпасы в Россию.

В суде подсудимый признал свою вину, но заявил, что не имел намерения пересекать границу и перемещать оружие и боеприпасы.

Суд счел доводы подсудимого неубедительными и признал его виновным в совершении контрабанды. При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого неснятой и непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений, а также характер и степень общественной опасности совершенного им преступления.

Мужчина приговорен к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.