Происшествия

Мужчину в полосатой футболке со шрамом на запястье ищут в Дедовичах

62-летнего Валентина Васильева разыскивают в Дедовичах. С 10 октября его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: Рост 170 см, размер обуви 43, полное телосложение, серые глаза, седые волосы, короткая стрижка. Был одет в полосатую футболку, серо-голубую жилетку, черную ветровку, черные ботинки и серую кепку.

Особые приметы: шрам на левой руке на запястье.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефону: 8(911)353-84-97, 8(800)700-54-52 или 112.