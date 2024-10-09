Происшествия

Троих псковичей задержали за кражу косметики и продуктов

Троих псковичей задержали за кражу продуктов питания и косметических средств из магазина 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в охраняемом объекте – магазине на улице Труда в городе Пскове – задержали троих псковичей. Они совершили кражу продуктов питания и косметических средств на сумму 9 000 рублей.

Обстоятельства произошедшего выясняются.