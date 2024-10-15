Происшествия

Жилой дом горел в псковской деревне Череха

Жилой дом горел в деревне Череха Псковского района 19 октября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей с пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной пожара стало нарушение эксплуатации печного оборудования. При ликвидации возгорания удалось спасти жилой дом, привлекалось 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Вечером того же дня баня сгорела в деревне Равгово Красногородского муниципального округа, также пострадала кровля в хозяйственной постройке. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание на вводе в баню. Пожарные спасли жилой дом и хозяйственную постройку.

Также сообщение о пожаре в бесхозном строении в деревне Заболотно Пустошкинского района поступило в 21.03. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.