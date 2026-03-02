Суд над зарезавшей сожителя псковичкой назначен на 10 марта

В Псковский городской суд поступило уголовное дело в отношении жительницы Пскова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно предъявленному обвинению, в ночь с 16 на 17 декабря 2025 в ходе произошедшего конфликта обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды ударила сожителя ножом в живот, после чего легла спать. Утром была вызвана скорая медицинская помощь, потерпевшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось – от полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Судебное заседание назначено на 10 марта.