За приобретение 30 г наркотика пскович лишен телефона и свободы

За приобретение и хранение наркотического средства пскович лишен телефона и свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении жителя Пскова, который с использованием своего мобильного телефона незаконно приобрел в интернете наркотическое средство массой 30,1 грамма, что образует крупный размер, после чего незаконно хранил его при себе с целью личного употребления до задержания.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину.

С учётом данных о его личности, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мобильный телефон Apple iPhone 13 Pro, являющийся средством совершения преступления, конфискован в доход государства.

Изъятое наркотическое средство постановлено уничтожить.