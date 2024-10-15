Происшествия

Часть несущей стены обрушилась в жилом доме в Гдове

Глава Гдовского района Иван Мешков лично взял на контроль судьбу аварийного Дома купца Сабанцева (Дома крестьянина) в Гдове. Об этом глава муниципалитета написал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Мешков / Telegram-канал

В одной из квартир, где проживает пожилая женщина, обрушилась часть несущей стены. Как отметил Иван Мешков, ситуация находится под пристальным вниманием администрации района и оперативных служб.

«Я сам лично выехал на место происшествия, были подключены все оперативные службы», - отметил Иван Мешков.

На текущий момент хозяйку квартиры переселили в маневренный жилищный фонд администрации Гдовского района.

Иван Мешков отметил, что вопрос состояния этого аварийного дома по-прежнему открыт, так как в этом МКД проживает ещё несколько семей.