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«Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу

Подробности по уголовному делу экс-замглавы города Александра Грацкого озвучил прокурор на заседании в Псковском городском суде 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Прокурор зачитал переписки Александра Грацкого, имеющие отношение к делу. В переписке между Александром Грацким и известным псковским бизнесменом Артемом Мхояном, который дал взятку чиновнику, в сентябре 2023 года, состоялся следующий диалог.

Грацкий отправил фото массажного кресла. Мхоян: «Буржуи». Грацкий: «Ждём тебя».

Часы марки Tissot приобщены к делу в качестве доказательства, экспертиза установила их стоимость в 51 тысячу рублей. Также у Грацкого изъят гидроцикл, он тоже приобщен к делу как доказательство.

На данный момент вещественные доказательства по делу Грацкого рассматривают в закрытом порядке.