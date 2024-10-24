Происшествия

В Пскове осудили курьера, обманувшего пенсионеров на крупные суммы

Псковский городской суд вынес приговор жителю Архангельской области, которому было предъявлено обвинение в совершении семи эпизодов мошенничества в отношении пенсионеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что с мая по июль 2022 года мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления в других регионах страны, в составе группы взял на себя обязанности курьера и получил от псковских пенсионеров 984 000 рублей.

Суд признал жителя Архангельской области виновным по семи эпизодам преступлений и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших, и с мужчины взыскан ущерб, причиненный преступлением, в полном объеме.