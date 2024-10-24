Происшествия

Мошенники получили доступ к аккаунтам четырех псковских пенсионерок на «Госуслугах»

Неустановленные мошенники обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам нескольких пожилых пользователей из Пскова на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию за помощью обратились четыре пенсионерки, которые сообщили, что 24 октября им звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками коммунальных служб, других организаций и под предлогами необходимости замены медицинских полисов, а также проверки счетчиков получили неправомерный доступ к личным кабинетам абонентов на сайте «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей.

Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования уточняются все обстоятельства произошедшего. По имеющимся сведениям, потерпевшие предоставили незнакомцам свои персональные данные и коды из СМС-сообщений.