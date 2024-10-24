Происшествия

Розыск высокого псковича со шрамами и татуировкой на руке продолжает полиция

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Дмитрий Абрамов, 1975 года рождения.

По имеющимся данным, этот уроженец областного центра, проживающий в Пскове в доме по переулку Путейца, со 2 сентября 2023 года без вести пропал на территории города. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы русые.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет: предположительно, черная куртка, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.