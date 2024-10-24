Происшествия

Жительница Пушкинских Гор лишилась миллиона рублей из-за мошенников

Жительница Пушкинских Гор лишилась миллиона рублей, пытаясь заработать на брокерской интернет-площадке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти октябрьские дни с использованием известного мессенджера неустановленный злоумышленник под предлогом предоставления жительнице Пушкинских Гор дополнительного заработка на брокерской интернет-площадке завладел сбережениями собеседницы на сумму миллион рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.