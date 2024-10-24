Происшествия

За два дня в Псковской области задержали 24 преступника

Второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» проходил на территории Псковской области в период с 23 по 24 октября текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В рамках этой операции задержаны 24 преступника, установлено местонахождение двух без вести пропавших людей.

Совместно с представителями УФСИН России по Псковской области задержаны пять преступников, находившихся в федеральном розыске.

Сотрудниками уголовного розыска были задержаны четыре человека, находившихся в розыске за совершение преступлений различной категории.