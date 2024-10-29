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Директор «Северной рыбы» оштрафован за использование сетей в гдовском озере

01.11.2024 12:00|ПсковКомментариев: 0

Директор ООО «Северная рыба» заплатит штраф за незаконное использование сетей в озере Велино Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области. 

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с территориальным отделом рыбоохраны провела проверку соблюдения законодательства об аквакультуре, рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов при осуществлении ООО «Северная рыба» хозяйственной деятельности в акватории озера Велино Гдовского района. 

Установлено, что юридическое лицо в акватории озера разместило и использует 16 садков.

При этом индустриальная аквакультура осуществляется ООО «Северная рыба» без применения мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

В связи с этим природоохранный прокурор в отношении директора ООО «Северная рыба» вынес постановления об административном правонарушении по части 1 и части 2 статьи 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания).

Должностное лицо признали виновным в совершении указанных административных правонарушений. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Теги: #штраф #рыболовство
Источник: Псковская Лента Новостей
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