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Директор «Северной рыбы» оштрафован за использование сетей в гдовском озере

Директор ООО «Северная рыба» заплатит штраф за незаконное использование сетей в озере Велино Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с территориальным отделом рыбоохраны провела проверку соблюдения законодательства об аквакультуре, рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов при осуществлении ООО «Северная рыба» хозяйственной деятельности в акватории озера Велино Гдовского района.

Установлено, что юридическое лицо в акватории озера разместило и использует 16 садков.

При этом индустриальная аквакультура осуществляется ООО «Северная рыба» без применения мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

В связи с этим природоохранный прокурор в отношении директора ООО «Северная рыба» вынес постановления об административном правонарушении по части 1 и части 2 статьи 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания).

Должностное лицо признали виновным в совершении указанных административных правонарушений. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.