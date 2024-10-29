Происшествия

Пожар в псковском автосервисе полностью ликвидирован

Пожар, возникший в автосервисе в районе Корытово города Пскова 2 ноября, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Напомним, что в 7:08 поступило сообщение о возгорании в автосервисе на улице Яна Райниса. Для установления причин происшествия на месте работают сотрудники Госпожнадзора. Предварительно, все произошло из-за аварийного режима работы электропроводки в пристройке к складскому зданию.

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По предварительным данным, пострадавших нет.