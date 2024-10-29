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ООО «Премиум» судится с инвестиционной компанией «Красный октябрь» за право аренды помещения в Пскове

Принято к производству исковое заявление ООО «Премиум» к ООО «Инвестиционная компания "Красный октябрь"» о признании уведомления о расторжении договора недействительным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

ООО «Инвестиционная компания "Красный октябрь"» владеет на праве собственности частью нежилого производственного здания, расположенного по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, 10. Между ООО «Премиум» (арендатор) и ООО «Инвестиционная компания "Красный октябрь"» (арендодатель) заключен бессрочный договор аренды в отношении указанного объекта.

В марте собственник нежилых помещений направил в адрес арендатора уведомление о расторжении договора. Арендатор, указывая на неполучение данного уведомления, обратился в суд с требованием о признании недействительной односторонней сделки по расторжению договора, об обязании продолжить исполнение условий договора.

Кроме того, как следует из искового заявления, ответчик направил в адрес субарендаторов спорных помещений требование о заключении договора субаренды уже с новым арендатором.

Предварительное и судебное заседания назначены на 9 декабря (дело №А52-6346/2024).