Происшествия

Более 110 кг экстази в грузовике из Евросоюза обнаружили псковские таможенники

Более 110 кг экстази в грузовике из Евросоюза обнаружили псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

При сканировании грузового автомобиля таможенники выявили посторонние вложения. Между дисками и шинами запасных колес были спрятаны брикеты молочного цвета. Всего обнаружено 55 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство МДМА (экстази).

Оперативники установили, что водитель должен был доставить наркотики в Россию и передать двум подельникам для дальнейшего распространения. Всех участников ОПГ задержали, решением суда им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы со штрафом до 1 млн рублей.