Происшествия

Безработную псковичку подозревают в фиктивной регистрации россиянина

Жители Псковского района и Невельского муниципального округа подозреваются в нарушениях миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в текущем году на территории Псковского района 22-летняя безработная местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации без фактического его пребывания по месту регистрации.

А в Невельском округе безработный местный житель 1963 года рождения фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Беларусь без фактического его пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.