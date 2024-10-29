За 10 месяцев при пожарах в Псковской области погибли 55 человек

За 10 месяцев 2024 года на территории Псковской области зарегистрировано 1953 пожара, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 16 605 000 рублей. При пожарах погибли 55 человек, из них один ребенок, получили травмы 25 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Причинами пожаров явились:
В городах и райцентрах области зарегистрировали 731 пожар, причинен прямой материальный ущерб в размере 8 895 000 рублей. Погибли 22 человека, из них семеро были в нетрезвом виде.
В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1222 пожара, материальный ущерб от которых составил 7 710 000 рублей. При пожарах погибли 33 человека, из них семеро в нетрезвом виде.
За 10 месяцев 2024 года в жилом секторе зарегистрировали 533 пожара с прямым материальным ущербом в размере 10 302 000 рублей. При пожарах в жилом секторе погиб 51 человек (92,73% от общего числа погибших).
Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:
За 10 месяцев 2024 года на территории Псковской области пожары уничтожили: 285 строений; 907260 квадратных метров площадей; 45 единиц автотранспорта.
Спасти удалось 359 человек; материальных ценностей на сумму 13 550 000 рублей; 138 строений; 31 единицу автотранспорта.