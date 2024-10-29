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Происшествия

За 10 месяцев при пожарах в Псковской области погибли 55 человек

06.11.2024 16:40|ПсковКомментариев: 0

За 10 месяцев 2024 года на территории Псковской области зарегистрировано 1953 пожара, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 16 605 000 рублей. При пожарах погибли 55 человек, из них один ребенок, получили травмы 25 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились:

  • неосторожное обращение с огнем – 1416 случаев;
  • нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 278 случаев;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 134 случая;
  • поджоги – 43 случая;
  • на транспорте – 52 случая;
  • нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ – 7 случаев;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования – 6 случаев;
  • грозовой разряд – 7 случаев;
  • иные – 9 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 731 пожар, причинен прямой материальный ущерб в размере 8 895 000 рублей. Погибли 22 человека, из них семеро были в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1222 пожара, материальный ущерб от которых составил 7 710 000 рублей. При пожарах погибли 33 человека, из них семеро в нетрезвом виде.

За 10 месяцев 2024 года в жилом секторе зарегистрировали 533 пожара с прямым материальным ущербом в размере 10 302 000 рублей. При пожарах в жилом секторе погиб 51 человек (92,73% от общего числа погибших).

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:

  • неосторожное обращение с огнем – 126 случаев;
  • нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 240 случаев;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 129 случаев;
  • поджоги – 20 случаев;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования – 7 случаев;
  • грозовой разряд – 7 случаев;
  • иные причины – 4 случая.

За 10 месяцев 2024 года на территории Псковской области пожары уничтожили: 285 строений; 907260 квадратных метров площадей; 45 единиц автотранспорта.

Спасти удалось 359 человек; материальных ценностей на сумму 13 550 000 рублей; 138 строений; 31 единицу автотранспорта.

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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