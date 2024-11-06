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Происшествия

Две теплицы с коноплей обнаружили у жителя Стругокрасненского округа

06.11.2024 17:13|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя, подозреваемого в культивировании и хранении наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Фотографии: УМВД России по Псковской области

В двух теплицах, расположенных на приусадебном участке злоумышленника в Стругокрасненском округе, полицейские обнаружили и изъяли 56 конопли общей массой 37 килограммов 580 граммов. 

46-летний гражданин уверял полицейских, что на территории его домовладения нет ничего запрещенного. Однако в ходе обследования жилого дома правоохранители обнаружили и изъяли две стеклянные банки из-под кофе объемом 0,5 литра и пластиковую бутылку объемом 5 литров, которые были наполнены высушенными частями конопли общей массой 319,9 грамма. 

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела, предусмотренные частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

 

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет, отмечают в ведомстве. Проводится расследование.

Теги: #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
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