Происшествия

Линии электропередач массово отключили в Псковской области из-за сильного ветра

Массовые аварийные отключения воздушных линий электропередач произошли на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Юрия Ильина в соцсети «Вконтакте»

Отключения воздушных линий электропередач произошли по причине прохождения циклона с сильными порывами ветра по территории Псковской области.

«По информации ПО «Южные электрические сети» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» весь персонал электросетей в данный момент привлечён к ликвидации последствий непогоды. В связи с этим работы по восстановлению линий уличного освещения в Опочке будут выполнены только после полного восстановления воздушных линий электропередач в срок до 15.11.2024», – отметил Юрий Ильин.