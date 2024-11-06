Происшествия

Сотрудник полиции в Дедовичах помог спасти ребенка во время пожара

Сотрудник полиции в Дедовичах помог спасти ребенка во время пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Начальнику тыла МО МВД России «Дедовичский» майору внутренней службы Семену Жильцову, который находился в свободное от работы время дома, сын сообщил, что в горит квартира в доме по улице Октябрьской, 28 в Дедовичах.

О пожаре мальчику сообщил его друг – очевидец происшествия. Полицейский незамедлительно выдвинулся на указанный адрес Прибыв на место возгорания, полицейский обнаружил, что в многоэтажном доме горит квартира на 3 этаже – из окон валит плотный черный дым, видны вырывающиеся языки пламени. Тушением очага пожара уже занимались сотрудники пожарной службы.

Полицейский обратил внимание на то, что на 4 этаже этого же подъезда в окне двое взрослых людей и малолетний ребенок стучат в окно и зовут на помощь. Из-за сильного задымления Семен Жильцов самостоятельно зайти в квартиру без специальных защитных средств органов дыхания не смог: ему удалось подняться только до 3 пролета лестницы в подъезде.

Полицейский выбежал на улицу и попросил помощь пожарных и граждан. Водитель пожарной машины подставил к дому пожарную лестницу, по ней полицейский поднялся на 4 этаж. Две женщины открыли окно квартиры, это были бабушка и тетя пятилетней девочки, которую Семен Жильцов взял на руки и стал спускаться вместе с ней вниз. Чтобы ребенку не было страшно на большой высоте, мужчина успокаивал девочку и вместе с ней считал квадратики плитки на фасаде дома. Оказавшись в безопасности, майор полиции передал ребенка матери, которая ждала на улице внизу.

После полицейский вновь поднялся по пожарной лестнице к женщинам, предложил спуститься им по лестнице самостоятельно. Бабушка и тетя спасенной девочки отказались, но передали полицейскому пакет документов и личных вещей, который он также спустил вниз к родственникам. Затем сотрудник полиции продолжил оказывать помощь пожарным и очевидцам возгорания, которые активно содействовали спасению людей.

О героическом поступке стало известно благодаря публикации в социальной сети, где местные жители благодарят всех неравнодушных очевидцев происшествия, которые пытались через лестницу в подъезде, соседние балконы и окна помочь в эвакуации жильцов горящей многоэтажки. Одним из них и оказался начальник тыла МО МВД России «Дедовичский» майор внутренней службы Семен Жильцов. Мать спасенной девочки обратилась со словами благодарности в администрацию района и к руководству отдела полиции.