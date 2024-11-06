Происшествия

Неизвестный продал жителю Опочки машину, находящуюся в залоге

Неизвестный продал жителю Опочки автомобиль марки Great Wall, находящийся в залоге у микрофинансовой организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в октябре неустановленное лицо совершило с жителем Опочки сделку купли-продажи автомобиля марки Great Wall, находящегося в залоге. В результате совершенной сделки потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Прокурор Опочецкого района признал законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом в крупном размере).