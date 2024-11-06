Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту разрушения зоны отдыха в Великих Луках

В городе Великие Луки по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту разрушения зоны отдыха около Великолукской крепости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: сообщество «Подслушано Великие Луки» ВКонтакте

Прокуратура провела проверку после инцидента, произошедшего с 9 по 10 ноября.

Как установлено, неизвестные разрушили детскую игровую площадку «Потешное село» в парке «Петровский», расположенном на набережной реки Ловать. Вандалы повредили скамейки, урны, арочный пергол, а также деревянные конструкции в виде корабля и колодца.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ход и результаты расследования данного дела будут находиться под контролем прокуратуры города.