Происшествия

Пскович получил 3 года тюрьмы за грабеж с угрозой насилия

Прокуратура Пскова предъявила обвинение 49-летнему местному жителю за грабеж с угрозой насилия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Установлено, что 9 января мужчина пришел в магазин и, угрожая ножом, ограбил его. Он украл банку адреналина стоимостью 119 рублей 99 копеек. После нападения он скрылся с похищенным товаром и распорядился им по своему усмотрению.

Суд, учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.