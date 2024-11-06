Происшествия

Псковичка наказана за кражу iPhone 14 с пола

32-летняя жительница города Пскова наказана за хищение мобильного телефона (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что подсудимая в ночное время 27 января находилась в кафе, где за столиком распивала спиртные напитки в компании со знакомыми.

В процессе распития спиртных напитков одна из знакомых женщины вышла из-за стола на танцпол, у нее из заднего кармана надетых на ней джинсов выпал на пол принадлежащий ей мобильный телефон iPhone14. Увидев данный телефон, лежащий на полу, осужденная захотела его похитить.

Подсудимая подняла с кафельного пола iPhone 14, положила его в свою сумку, при этом выключив телефон, после чего вышла из помещения кафе на улицу.

С похищенным имуществом подсудимая с места совершения преступления скрылась, причинив тем самым потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 57 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая признала вину в полном объеме, частично возместила материальный ущерб потерпевшей и заявила о своем раскаянии.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Приговор вступил в законную силу.