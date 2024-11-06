Происшествия

Более 70 артснарядов нашли в Псковском районе в ходе земляных работ

Сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии 15 ноября идентифицировали более 70 боеприпасов, обнаруженных при производстве земляных работ в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» идентифицировали более 70 75-мм немецких артиллерийских снарядов 1943 года выпуска, которые были обнаружены при проведении земляных работ в деревне Череха.

Снаряды будут вывезены и уничтожены на специализированном полигоне.