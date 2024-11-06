Происшествия

За кражу металлического таза пскович осужден на 3 месяца лишения свободы

Псковский городской суд вынес приговор 55-летнему жителю Пскова, признанному виновным в тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Мужчина приговорен к лишению свободы сроком на 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Согласно материалам дела, днем 8 марта осужденный проник на территорию земельного участка и дома на улице Олега Кошевого в Пскове. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он отодвинул кусок шифера и пролез через отверстие в заборе. В результате он похитил газовый баллон объемом 50 литров стоимостью 1500 рублей и металлический таз, не представляющий материальной ценности для потерпевшего.

В тот же день мужчина повторно проник на участок, разбив стекло окна дома кирпичом, и похитил строительную тележку стоимостью 1000 рублей и шибер, также не имеющий ценности для владельца. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил 2500 рублей.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, смягчающие обстоятельства и то, что осужденный возместил причиненный ущерб, назначил наказание в виде 3 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.